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Kocaeli GHSK zirvede bitirdi! “73-28”

Kocaeli U-11 Basketbol Ligi final maçında Kocaeli Basket Spor Kulübü, Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

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Maçın başından sonuna kadar üstün bir basketbol ortaya koyan Gebze Gençlik Hizmetleri mücadeleyi 73-28 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

MERT İNANILMAZ İŞLER YAPTI

Maçın yıldızı Kocaeli Gençlik Hizmetleri adına 44 sayı atan Mert Hayat’tı. Aynı basketbolcu 8 asist yaptı, 6 ribaunt aldı, 4 de top çaldı. 2007 doğumlu Mert 73 sayının 60’ına direkt katkı sağlamış oldu. Maçın ardından U-11 basketbol liginde dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar takdim etti. Çayırova Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin de takımı tebrik etti

Bugün 14:04 TSİ - Spor

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