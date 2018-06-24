Kocaeli GHSK zirvede bitirdi! “73-28”

Maçın başından sonuna kadar üstün bir basketbol ortaya koyan Gebze Gençlik Hizmetleri mücadeleyi 73-28 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

MERT İNANILMAZ İŞLER YAPTI

Maçın yıldızı Kocaeli Gençlik Hizmetleri adına 44 sayı atan Mert Hayat’tı. Aynı basketbolcu 8 asist yaptı, 6 ribaunt aldı, 4 de top çaldı. 2007 doğumlu Mert 73 sayının 60’ına direkt katkı sağlamış oldu. Maçın ardından U-11 basketbol liginde dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar takdim etti. Çayırova Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin de takımı tebrik etti