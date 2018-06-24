Kocaeli GHSK zirvede bitirdi! “73-28”

Maçın başından sonuna kadar üstün bir basketbol ortaya koyan Gebze Gençlik Hizmetleri mücadeleyi 73-28 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.
MERT İNANILMAZ İŞLER YAPTI
Maçın yıldızı Kocaeli Gençlik Hizmetleri adına 44 sayı atan Mert Hayat’tı. Aynı basketbolcu 8 asist yaptı, 6 ribaunt aldı, 4 de top çaldı. 2007 doğumlu Mert 73 sayının 60’ına direkt katkı sağlamış oldu. Maçın ardından U-11 basketbol liginde dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar takdim etti. Çayırova Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin de takımı tebrik etti
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz