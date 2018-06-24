Polisi harekete geçiren oy pusulası! Mermi koydu, sosyal medyaya attı

Alınan bilgi ve iddialara göre, Gebze’de ikamet ettiği öğrenilen U. Y. isimli bir kişi oy kabini içerisindeyken, pusula üzerinde yer alan cumhurbaşkanı adaylarının resimlerinin üstüne mermi koyarak fotoğrafını çekti. Daha sonra sosyal medya hesabından bu fotoğrfaı paylaşan U.Y., paylaşımın altına “Reise oy size mermi a..” yazdı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri mermileri oy pusulasına koyan U. Y. isimli şahsı yakalamak için harekete geçtiği bildirildi.