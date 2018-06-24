Alınan bilgi ve iddialara göre, Gebze’de ikamet ettiği öğrenilen U. Y. isimli bir kişi oy kabini içerisindeyken, pusula üzerinde yer alan cumhurbaşkanı adaylarının resimlerinin üstüne mermi koyarak fotoğrafını çekti. Daha sonra sosyal medya hesabından bu fotoğrfaı paylaşan U.Y., paylaşımın altına “Reise oy size mermi a..” yazdı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri mermileri oy pusulasına koyan U. Y. isimli şahsı yakalamak için harekete geçtiği bildirildi.
Bugün 14:12 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:20 TSİ )
Polisi harekete geçiren oy pusulası! Mermi koydu, sosyal medyaya attı
Gebze’de ikamet ettiği öğrenilen U. Y. adlı bir vatandaş oy pusulasında yer alan cumhurbaşkanı adaylarının resimlerinin üstüne mermi koyarak fotoğrafını çekti. U.Y.'nin bu fotoğrafı üzerine emniyet müdürlüğü harekete geçti.
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Bugün 14:12 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorumlar
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Erol Demirbek - sandık görevlileri , cep tel. yasak olduğunu bilmiyorlar sanırım. 1129 no .lu sandıkta biz ikaz ettik ama bizden sonra da yasağa uyduklarını sanmıyorum.
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