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Kamyonet eve girdi! Seçim faciayı önledi...

Gebze'de park halindeyken freni boşalan kamyonet, bir gecekonduya çarparak durabildi. Evde yaşayanların bazılarının şehir dışında olması, bazılarının ise oy kullanmaya gitmesi olası bir faciayı önledi.

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Olay, Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi 2783/3. Sokak’ta meydana geldi. 34 UZ 3703 plakalı kamyonet, rampada park halindeyken freninin boşalması sonucu hızla yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Hızla ilerleyen kamyonet, sokağın sonundaki gecekonduya çarparak durabildi. Kaza sırasında ev sahibi Emrah Or, büyük bir gürültü duyduğunu söyledi. Diğer ev sakinlerinin bazılarının şehir dışında olması, bazılarının ise oy kullanmaya gitmesi olası bir faciayı önledi.

"ŞANSA EVDE TEKTİM"

Olayı anlatan ev sahibi Emrah Or, "Zaten daha önce de böyle bir olay oldu. Ev normalde çok kalabalıktı. Herkes bir yerlere gitti. Şansa evde tektim. Birden bir ses duydum ve şok oldum. Dışarı çıktım, her taraf toz duman. Baktım araba. O panikle koştum baktım arabada kimse yok. Duvar komple yıkıldı gitti. Hasar çok ama ölümden döndük. Şansa odadaydım o sırada. Kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi" dedi. Kaza sonrası kamyonet çekici yardımı ile çekilirken, evde maddi hasar meydana geldi.

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