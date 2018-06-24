İbrahim Bıyıklı oyunu kullandı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adayı İbrahim Bıyıklı, İzmit İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu’na giderek 2223 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bıyıklı’ya Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Zafer Mutlu ve Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Yusuf Kaçar eşlik etti. İbrahim Bıyıklı, 24 Haziran seçimlerinin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.