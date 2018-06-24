Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adayı İbrahim Bıyıklı, İzmit İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu’na giderek 2223 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bıyıklı’ya Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Zafer Mutlu ve Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Yusuf Kaçar eşlik etti. İbrahim Bıyıklı, 24 Haziran seçimlerinin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
Bugün 14:27 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:38 TSİ )
İbrahim Bıyıklı oyunu kullandı
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adayı İbrahim Bıyıklı, İzmit İbn-i Sina İmam Hatip Ortaokulu’na giderek 2223 nolu sandıkta oyunu kullandı.
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Bugün 14:27 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz