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Sinan Yolcu, oyunu kullandı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekli Adayı Sinan Yolcu, oyunu kullandı.

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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekli Adayı Sinan Yolcu, İzmit Dr. Ferdi Koçal İlkokulu’na giderek 2303 nolu sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Yolcu, 24 Haziran Seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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