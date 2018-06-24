Saadet Partisi Kocaeli Milletvekli Adayı Sinan Yolcu, İzmit Dr. Ferdi Koçal İlkokulu’na giderek 2303 nolu sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Yolcu, 24 Haziran Seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Bugün 14:37 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:38 TSİ )
Sinan Yolcu, oyunu kullandı
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekli Adayı Sinan Yolcu, oyunu kullandı.
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Bugün 14:37 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz