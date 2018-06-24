Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adaylarının sempatik isimlerinde biri olan Sedat Uslu oyunu İzmit Yunus Emre Anadolu Lisesi’ne giderek 2365 nolu sandıkta kullandı. Uslu, 24 Haziran seçimlerinin ülkemizin geleceğine hayırlar getirmesini temennisinde bulunarak oyunu sandığa çocuklarıyla beraber attı.
Bugün 14:38 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:39 TSİ )
Sedat Uslu, oyunu çocuklarıyla kullandı
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adaylarının sempatik isimlerinde biri olan Sedat Uslu oyunu kullandı.
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Bugün 14:38 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz