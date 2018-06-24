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Dernek başkanı yasağı çiğnedi!

KOGİAD Başkanı, Hayal Atölyesi adlı kafenin sahibi Bilal Bozkurt, yasak olmasına rağmen kullandığı oyun fotoğrafını çekerek sosyal medyada yayınladı.

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Kocaeli Genç İş Adamları Derneği (KOGİAD) Başkanı ve Hayal Atölyesi adlı kafenin sahibi Bilal Bozkurt, seçim yasağını çiğnedi. Bozkurt, yasak olmasına rağmen kullandığı oyun fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medyada paylaşım yapan 3 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurmuştu. Bozkurt hakkında yasal işlemin başlatılıp başlatılmayacağı ise merak konusu.

Bugün 14:58 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

(2)
02

Mecit - bu nasıl şey yahu hem oy iptal edilmeli çünkü oy gizlidir. hemde adli işlem yasa ne isie uygulanmalı

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 16:04
01

Erol Demirbek - bu suç değil mi

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 15:58

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