Saffet Sancaklı oyunu oğluyla kullandı

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı Atatürk İlköğretim Okulu’nda 2186 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sancaklı oğlu Mert ile birlikte zarfları sandığa attı. Sancaklı’ya MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, MHP MYK Üyesi Erkan Azeri, Aydın Ünlü’nün eşi Benal Ünlü, kızı İlayda Ünlü, MHP il yöneticileri ve partililer eşlik etti.

CUMHUR İTTİFAKI BAŞARILI OLACAK

Oy kullandıktan sonra okul bahçesinde açıklamalarda bulunan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, “Bugün Türkiye için Türk tarihinin önemli günlerinden bir tanesi. Çok önemli bir seçim sürecini yaşıyoruz. Ülkemize, milletimize ve herkese hayırlı uğurlu olsun. Bilindiği gibi biz Cumhur İttifakını destekliyoruz ve bunun içinde çalışmalarımızı bitirdik. Bugünde oyumuzu kullandık. İnşallah Cumhur İttifakı başarılı olacak” dedi.

HERKES YAŞAYIP GÖRECEK

Sancaklı’nın ardından söz alan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Sayın genel başkanımızın dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üçüncü evresi sistem değişikliği. Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ne kadar faydalı bir sistem olduğunu herkes yaşayıp görecek. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 2023 lider ülke olma vizyonunda önemli bir yer tutacaktır. Seçimlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.