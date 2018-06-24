Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:11 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:12 TSİ )

Saffet Sancaklı oyunu oğluyla kullandı

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı Atatürk İlköğretim Okulu’nda 2186 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sancaklı oğlu Mert ile birlikte zarfları sandığa attı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı Atatürk İlköğretim Okulu’nda 2186 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sancaklı oğlu Mert ile birlikte zarfları sandığa attı. Sancaklı’ya MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, MHP MYK Üyesi Erkan Azeri, Aydın Ünlü’nün eşi Benal Ünlü, kızı İlayda Ünlü, MHP il yöneticileri ve partililer eşlik etti.

CUMHUR İTTİFAKI BAŞARILI OLACAK

Oy kullandıktan sonra okul bahçesinde açıklamalarda bulunan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, “Bugün Türkiye için Türk tarihinin önemli günlerinden bir tanesi. Çok önemli bir seçim sürecini yaşıyoruz. Ülkemize, milletimize ve herkese hayırlı uğurlu olsun. Bilindiği gibi biz Cumhur İttifakını destekliyoruz ve bunun içinde çalışmalarımızı bitirdik. Bugünde oyumuzu kullandık. İnşallah Cumhur İttifakı başarılı olacak” dedi.

HERKES YAŞAYIP GÖRECEK

Sancaklı’nın ardından söz alan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Sayın genel başkanımızın dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üçüncü evresi sistem değişikliği. Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ne kadar faydalı bir sistem olduğunu herkes yaşayıp görecek. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 2023 lider ülke olma vizyonunda önemli bir yer tutacaktır. Seçimlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bugün 15:11 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Oyunu kullanamadığı için göz yaşlarına boğuldu mask
Oyunu kullanamadığı için göz yaşlarına boğuldu
Fikri Işık, oyunu Başiskele'de kullandı mask
Fikri Işık, oyunu Başiskele'de kullandı
Muharrem İnce oyunu kullandı, YSK'ya gitti mask
Muharrem İnce oyunu kullandı, YSK'ya gitti
Seyyar sandıkta oy kullandılar mask
Seyyar sandıkta oy kullandılar
İbrahim Karaosmanoğlu oyunu kullandı mask
İbrahim Karaosmanoğlu oyunu kullandı
Başkan Ayaz ailesi ile oy kullandı mask
Başkan Ayaz ailesi ile oy kullandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi! mask
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi!
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! mask
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde mask
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde
Son seçim anketi açıklandı! mask
Son seçim anketi açıklandı!
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı mask
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı
Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler! mask
Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler!

GALERİ

Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı! mask
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı!
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu mask
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu
Kim nerede oyunu kullandı? mask
Kim nerede oyunu kullandı?
Derince, oy veriyor! mask
Derince, oy veriyor!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL