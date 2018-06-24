Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oyunu kullanmak üzere Yeniköy Merkez Mahallesi Hayat İlköğretim Okulu’na gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, oy vermeden önce okulda bulunan seçmen komşuları ve sandık görevlileriyle selamlaştı. Daha sonra oy kullanma işlemini ailesiyle birlikte gerçekleştiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Memleketimiz için milletimiz için hayırlı olsun” diyerek oyunu kullandı.
Bugün 15:13 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:14 TSİ )
Başkan Ayaz ailesi ile oy kullandı
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, eşi Meliha Ayaz, oğlu Zeynel Ayaz, annesi Nimet Ayaz, babası Zeynel Ayaz ve ile birlikte geldiği Yeniköy Hayat İlköğretim Okulu’nda 1168 No’lu sandıkta oyunu kullandı.
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Bugün 15:13 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz