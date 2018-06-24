Başkan Ayaz ailesi ile oy kullandı

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oyunu kullanmak üzere Yeniköy Merkez Mahallesi Hayat İlköğretim Okulu’na gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, oy vermeden önce okulda bulunan seçmen komşuları ve sandık görevlileriyle selamlaştı. Daha sonra oy kullanma işlemini ailesiyle birlikte gerçekleştiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Memleketimiz için milletimiz için hayırlı olsun” diyerek oyunu kullandı.