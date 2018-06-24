Yuvacık’a futbol sahası

Etrafında yeşil alanları ve otoparkıyla modern bir tesis olacak olan Yuvacık Futbol sahası 40 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Tesisin çevresinde toplam 23 bin 300 metrekare yeşil alan bulunacak. 68x105 metre ölçülerinde futbol sahasına sahip olacak tesiste 234 metrekarelik idari yapı yer alacak. Futbol sahasının etrafında bin 750 metrekare kırmızı renkli koşu parkuru oluşturulacak.

700 KİŞİLİK TRİBÜN

Sahada 2 adet 15 kişilik yedek kulübesi olacak. Sahada maçların izlenebilmesi için 700 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak. Tesiste 4’ü otobüs olma üzere 87 araçlık otopark yapılacak. Futbol sahasının çevresine 400 metre çit örülecek. Çalışmada 4 bin 500 metrekare de baskı beton uygulaması yapılacak.

25 HAZİRAN’DA İHALE

Büyükşehir Belediyesi futbol sahasının yapımı için ihale düzenleyecek. Büyükşehir ihale salonunda gerçekleştirilecek oturum 25 Haziran Pazartesi günü saat 09.30’da yapılacak. Futbol sahası çalışmaları 180 günde tamamlanacak.