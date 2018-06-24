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Kartepe’de genci yaşlısı herkes, sandığa koştu

81 Bin 922  kişinin oy kullanma hakkı bulunduğu Kartepe'de vatandaşlar sandık başına koştu.

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81 Bin 922  kişinin oy kullanma hakkı bulunduğu Kartepe'de vatandaşlar sandık başına koştu. Kartepe İstasyon Ortaokulu’na 71 yaşındaki yürüme engelli Fatma Şahin’i torunları Muhammet Emir Çakım ve Ahmet Melih Çakım sandığa getirdi. Şahin, "Oy kullanmak herkesin vatandaşlık görevi. Torunlarımdan Allah razı olsun beni sandığa getirdiler” dedi. Torunları Ümmügülsüm ve Şeyda ile oy kullanmaya gelen Muhittin Babur, "Ülkemiz ve milletimiz için hangisi hayırlısıysa Allah on u nasip etsin. Bizim için parti değil ülkemiz ve geleceğimiz önemli. Sandıktan ne çıkarsa saygı duymak lazım" ifadelerini kullandı.

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Bugün 15:43 TSİ - Gündem

Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu

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