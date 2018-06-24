81 Bin 922 kişinin oy kullanma hakkı bulunduğu Kartepe'de vatandaşlar sandık başına koştu. Kartepe İstasyon Ortaokulu’na 71 yaşındaki yürüme engelli Fatma Şahin’i torunları Muhammet Emir Çakım ve Ahmet Melih Çakım sandığa getirdi. Şahin, "Oy kullanmak herkesin vatandaşlık görevi. Torunlarımdan Allah razı olsun beni sandığa getirdiler” dedi. Torunları Ümmügülsüm ve Şeyda ile oy kullanmaya gelen Muhittin Babur, "Ülkemiz ve milletimiz için hangisi hayırlısıysa Allah on u nasip etsin. Bizim için parti değil ülkemiz ve geleceğimiz önemli. Sandıktan ne çıkarsa saygı duymak lazım" ifadelerini kullandı.
Bugün 15:43 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:44 TSİ )
Kartepe’de genci yaşlısı herkes, sandığa koştu
81 Bin 922 kişinin oy kullanma hakkı bulunduğu Kartepe'de vatandaşlar sandık başına koştu.
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Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz