Cuma gecesi, kulübün futbol takımının antrenörlerinden Murat Uygun’un oğlu Emir’in sünnet cemiyeti vardı. Burada eğlenen Yenidoğan Serdarspor camiası, sabaha karşı ise, bir diğer antrenör Süleyman Eker’in babası ve Onursal Başkan Tekin Uygur’un kayın pederi Haşim Eker (77)’in vefat haberiyle sarsıldı. Biz de Uygun ailesine ömür boyu mutluluklar, Eker ailesine de sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Bugün 15:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:49 TSİ )
Yenidoğan’da bir düğün, bir cenaze!
Yenidoğan Serdarspor camiası, önceki gün iki fraklı duyguyu bir arada yaşadı.
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Bugün 15:46 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz