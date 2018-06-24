Yenidoğan’da bir düğün, bir cenaze!

Cuma gecesi, kulübün futbol takımının antrenörlerinden Murat Uygun’un oğlu Emir’in sünnet cemiyeti vardı. Burada eğlenen Yenidoğan Serdarspor camiası, sabaha karşı ise, bir diğer antrenör Süleyman Eker’in babası ve Onursal Başkan Tekin Uygur’un kayın pederi Haşim Eker (77)’in vefat haberiyle sarsıldı. Biz de Uygun ailesine ömür boyu mutluluklar, Eker ailesine de sabır ve başsağlığı diliyoruz.