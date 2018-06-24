Kentimizin eski profesyonel futbolcularından ve şimdi antrenörlük kariyerinde hızla ilerleyen Ömer Faruk Uzuner, yıllardır sıkıntı çektiği burnundan ameliyat olarak, rahat bir nefes aldı. Uzuner’in eki takım arkadaşı kaleci Sertan Saral ve arkadaşları da, hastanede ziyaret ettikleri Uzuner’e ‘geçmiş olsun!..’ dileklerini iletti. Saral “Kardeşim Ömer Faruk Uzuner’e burun ameliyatından sonra geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk ve tüm sevenlerinin selamlarını ilettik. Sonundan sıkıntısından kurtuldu” dedi.
Bugün 15:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:51 TSİ )
Geçmiş olsun Ömer Faruk!
Kentimizin eski profesyonel futbolcularından ve şimdi antrenörlük kariyerinde hızla ilerleyen Ömer Faruk Uzuner, yıllardır sıkıntı çektiği burnundan ameliyat olarak, rahat bir nefes aldı.
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Bugün 15:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz