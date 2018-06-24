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Bugün 15:50 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:52 TSİ )

Vefalı Çulcu!

Mütevazı kişiliği ve vefasıyla tanınan MHK eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz TV yorumcusu Mustafa Çulcu, yine eski bir dostu unutmadı.

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Göztepe, Bandırmaspor, Konyaspor, Manisaspor, Çanakkalespor, Gönenspor ve Bigaspor’un efsane santrforu, gol kralı Ekrem Yalçın’ı (Toto Ekrem) ziyaret eden Çulcu, bir plaketle ödüllendirdi. Aslen Gönen doğumlu olan Çulcu, ahde vefa gösterirken,  toto Ekrem de hayli duygulandı. Çulcu ziyarette yaptığı açıklamada “Ekrem ağabeyimize, değerler kıymetler yaşarken de anılmalıdır düşüncesiyle, ahde vefa ziyaretimizi gerçekleştirdik. Şiltimizi takdim ettik. Eskileri,anıları yad ettik. Keyifli bir gece, çok kıymetli bir ziyaret oldu. Tüm katılımcılara güzel sohbetleri ve bize gösterdikleri ilgiden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. İyi ki varsınız. İyi ki dostumuzsunuz. Saygılarımla” dedi.

Bugün 15:50 TSİ - Spor

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