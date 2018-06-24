Ağlayarak okuldan ayrılmıştı, gülerek oyunu kullandı

Tekerlekli sandalyeyle oyunu kullanmaya gelen Karabıyık, okulda asansör bulunmadığı için oy kullanacağı sandığa gidemeyince gözyaşlarına boğuldu. Bir süre okul önünde oyunu kullanabilmek için çözüm bekleyen engelli vatandaş beklediği çözüm gelmeyince oyunu kullanamayarak gözyaşlarıyla okuldan ayrılmıştı. AHBAP Kocaeli üyeleri Âdem Karabıyık’a ulaşarak oy kullanmasına yardımcı oldu. AHBAP Kocaeli ekibine ulaşım konusunda İsmail Demir isimli vatandaş yardımcı oldu. AHBAP üyelerine teşekkür eden Adem Karabıyık tüm AHBAP üyelerini evine çaya davet etti.