Çalışmalarına 30 Haziran’da başlayacak akademide, geleceğin yıldız adaylarını yetiştirecek olan Okan, “30 Haziran Cumartesi günü saat 9.30’da Sekapark Halı Saha’da 2010-2011-2012 gruplarının antrenmanları başlayacaktır. Gelin, tanışalım ve çocuğunuzun sportif geleceğini beraber belirleyelim” dedi. Kentimizin en eski antrenörlerinden Suat Okan’ın da oğlu olan Aykut Okan’ın 0 532 372 78 85 nolu telefonundan bilgi alınabiliyor.
Bugün 16:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:20 TSİ )
Aykut Okan Futbol Akademisi 30 Haziran’da Seka’da başlıyor
Kentimizin bir zamanlar Süper Lig efsanesi futbolcularından olan eski milli futbolcu ve antrenör Aykut Okan, kendi adına kurduğu Futbol Akademisi’nde kayıtlara devam ediyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:18 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz