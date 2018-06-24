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Aykut Okan Futbol Akademisi 30 Haziran’da Seka’da başlıyor

Kentimizin bir zamanlar Süper Lig efsanesi futbolcularından olan eski milli futbolcu ve antrenör Aykut Okan, kendi adına kurduğu Futbol Akademisi’nde kayıtlara devam ediyor.