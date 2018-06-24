Orhan Ömer Yetişken, Kocaeli Üniversitesi Kimya mühendisliği bölümünü başarıyla bitirerek mühendis oldu. Yetişken konuyla ilgili açıklamasında “Çok şükür ikisi de okullarını bitirdi. Allah herkese nasip etsin. Şimdi iyi bir iş, iyi bir eş” mesajıyla iki oğlunu da kutladı. Biz de ömür boyu muvaffakiyetler diliyoruz…
Bugün 16:19 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:21 TSİ )
Yetişken’in ikinci mutluluğu
Kentimizin bey efendi spor insanlarından, buz sporlarının adeta her şeyi haline gelen Ata Yetişken, oğlu Berk’in eğitimini Kanada’da sürdürmesinin adından diğer oğlunun mezuniyetiyle de gurur duyuyor.
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Bugün 16:19 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz