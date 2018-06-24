Yetişken’in ikinci mutluluğu

Orhan Ömer Yetişken, Kocaeli Üniversitesi Kimya mühendisliği bölümünü başarıyla bitirerek mühendis oldu. Yetişken konuyla ilgili açıklamasında “Çok şükür ikisi de okullarını bitirdi. Allah herkese nasip etsin. Şimdi iyi bir iş, iyi bir eş” mesajıyla iki oğlunu da kutladı. Biz de ömür boyu muvaffakiyetler diliyoruz…