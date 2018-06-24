Ali Beykoz’a iki kutlama birden!

21 Haziran’da Dünya Antrenörler Günü nedeniyle bol kutlama mesajı alan Ali Beykoz, bir yandan da ilk göz ağrısı oğlu Batuhan’ın Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmasının mutluluğunu yaşıyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun antrenörlük ve öğretmenlik bölümlerini çift ana dal yaparak bitiren oğlunun gelecekte iyi bir spor adamı olabilmesi için tecrübelerini aktaracağını söyleyen Beykoz, kendisini kutlayan herkese teşekkür etti.

İNŞALLAH ANTRENÖRLÜK MESLEK OLUR…

Beykoz mesajında “Evlatlarımızın yolları açık olsun, vatana millete hayırlı uğurlu olsunlar” dedi. Ali Beykoz ayrıca antrenörler günü dolayısıyla da mesaj yayınlayarak “Güzelim ülkemde tüm antrenörlerimizin 21 Haziran antrenörler günü kutlu olsun. İnşallah devletimiz antrenörlüğü meslek haline dönüştürür. Umarım futbol federasyonu da bu hassas konuya çözüm bulur” dedi.