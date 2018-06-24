Kentimizde kaleci denince ilk akla gelen isimlerden biri olan ve halen kaleci antrenörü olarak spor yaşantısını sürdüren Sertan Saral sırılsıklam aşık. Tabii ki eşine. Nurcan Yenişar Saral ile evli olan Sertan Saral “İyi bir sporcunun arkasında sporu seven bir eşi olmalıdır. Bu başarıyı daha da sürekli kılar. Eşim bana sürekli yardımcı oluyor. Allah bayımızdan eksik etmesin. Ben de onu çok seviyorum” dedi.
Bugün 16:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:22 TSİ )
Kalecinin aşkı!
Kentimizde kaleci denince ilk akla gelen isimlerden biri olan ve halen kaleci antrenörü olarak spor yaşantısını sürdüren Sertan Saral sırılsıklam aşık. Tabii ki eşine.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:20 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz