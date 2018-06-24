Kalecinin aşkı!

Kentimizde kaleci denince ilk akla gelen isimlerden biri olan ve halen kaleci antrenörü olarak spor yaşantısını sürdüren Sertan Saral sırılsıklam aşık. Tabii ki eşine. Nurcan Yenişar Saral ile evli olan Sertan Saral “İyi bir sporcunun arkasında sporu seven bir eşi olmalıdır. Bu başarıyı daha da sürekli kılar. Eşim bana sürekli yardımcı oluyor. Allah bayımızdan eksik etmesin. Ben de onu çok seviyorum” dedi.