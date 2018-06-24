Doç. Levent Atalı seminer kaçırmıyor

Ketimizin önemli akademisyen spor insanlarından KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Atalı, mesleki gelişimiyle ilgili olsun ya da olmasın, seminerleri kaçırmıyor. “Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler toplantısı için İstanbul’da faaliyet gösteren Kadir Has Üniversitesi’ne giden Atalı, yine bilgiyle donanmış olarak kente döndü. Tabii ne kısa zamanda bunları öğrencileriyle de paylaşacak.