Ketimizin önemli akademisyen spor insanlarından KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Atalı, mesleki gelişimiyle ilgili olsun ya da olmasın, seminerleri kaçırmıyor. “Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler toplantısı için İstanbul’da faaliyet gösteren Kadir Has Üniversitesi’ne giden Atalı, yine bilgiyle donanmış olarak kente döndü. Tabii ne kısa zamanda bunları öğrencileriyle de paylaşacak.
Bugün 16:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:22 TSİ )
Doç. Levent Atalı seminer kaçırmıyor
Ketimizin önemli akademisyen spor insanlarından KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Atalı, mesleki gelişimiyle ilgili olsun ya da olmasın, seminerleri kaçırmıyor.
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Bugün 16:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz