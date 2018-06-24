Gölcükspor’da nabız yoklaması tamam…

Geçtiğimiz bir hafta bolunca önce iç sonra da dış transfer görüşmeleri yapıldı. Bayram sonrasında kolları sıvayan transfer komitesi, karşılıklı fikir alış verişinde bulundu. İç transferde sözleşmesi biten futbolcular istedikleri rakamları söyledi. Transfer komitesi de başkan Ahmet Şahin’in bilgisi doğrultusunda tavan ve taban fiyatlarını ortaya koyarken, orta yolu bulmaya çalışacak. Yarından itibaren de görüşmelerin 2.turu başlatılacak.

KAYHAN ÇUBUKLU İLE DEVAM…

Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin, teknik adam konusunda Kayhan Çubuklu ile herhangi bir sıkıntılarının olmadığını dile getirirken, transferlerin de Çubuklu’nun direktifleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini söyledi. Bugünden itibaren sıkı bir telefon trafiği yaşanacak kulüpte, transferlerin ardından kamp programı belirlenecek.