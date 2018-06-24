U11 Futbol Ligi’nde heyecan sürüyor…

Okulların tatile girmesi nedeniyle temposu artan ve halen ligdeki son resmi amatör lig olan U11 Futbol Ligi’nde gündem yoğun. Bugün 15 maç oynanacak. Şampiyonlar da yavaş yavaş belirlenirken, artık sona doğru da geliniyor. Maçların tamamı İzmit’te oynanıyor.

A-Y.KAPTAN-Y.KOCAELİ 16.15 AVNİ KALKAVAN 2

A-İ.YILDIZ İLİMTEPE G.B 15.15 K.B.Ş.BLD.VİNSAN 1

A-KOCAELİ-ÇAMLITEPE 15.15 K.B.Ş.BLD.VİNSAN 2

A-YAVUZ -Y.KANDIRA 15.00 A.KALKAVAN 1

B-KÖRFEZ G.B.-MERT 15.00 M. ALİ KAĞITÇI 1

B-B.DERİNCE-SERDAR G. 15.00 M. ALİ KAĞITÇI 2

B-Y. SERDAR –K.GENÇ 17.20 M. ALİ KAĞITÇI 1

B-İLİMTEPE FK-İZMİT G.B 16.15 AVNİ KALKAVAN 1

C-Ç.PLAJYOLU-D. BİRLİK 16:10 M. ALİ KAĞITÇI 1

C-1937 SEKA-DERİNCE G. 16:10 M. ALİ KAĞITÇI 2

C-H.H.ŞAFAK -İZMİT B. 14.00 K.B.Ş.BLD.VİNSAN 1

C-K.B.H.Y.ÇAYIRTEPE 14.00 K.B.Ş.BLD.VİNSAN 2

D-41 FK-İZMİT KALE 17.20 M. ALİ KAĞITÇI 2

D-K.GÜNEŞ-ÇENEDAĞ 18.30 M. ALİ KAĞITÇI 1

D-KÖR. İL.B.-KANDIRA G. 15.00 AVNİ KALKAVAN 2