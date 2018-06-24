Arslanbey Belediye U-11 Takımı, Anadolu Yeniköy karşısında ilk yarıyı 2-0 yenik kapattığı maçın 2. yarısında, mükemmel bir oyun sergileyerek efsane bir geri dönüşe imza attı. Bitti denen maçın ikinci yarısında güzel bir futbolla sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan ekip, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
Bugün 16:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:28 TSİ )
Arslanbey’de muhteşem dönüş!
Arslanbey Belediye U-11 Takımı, Anadolu Yeniköy karşısında ilk yarıyı 2-0 yenik kapattığı maçın 2. yarısında, mükemmel bir oyun sergileyerek efsane bir geri dönüşe imza attı.
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Bugün 16:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz