Arslanbey’de muhteşem dönüş!

Arslanbey Belediye U-11 Takımı, Anadolu Yeniköy karşısında ilk yarıyı 2-0 yenik kapattığı maçın 2. yarısında, mükemmel bir oyun sergileyerek efsane bir geri dönüşe imza attı. Bitti denen maçın ikinci yarısında güzel bir futbolla sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan ekip, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.