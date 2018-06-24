Nice mutlu yıllara!

3.Lig ekibimiz Gebzespor’un Payasspor’dan transfer ettiği Abdulsamet Kırım, bekarlığa veda etti. Gebzespor’dan sonra ikinci imzasını nikah defterine atan tecrübeli sol bek, gönlünü kaptırdığı Ebru Hanım ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin düğün töreni, Bolu Yıldız Düğün Salonu’nda seçimden bir gece önce gerçekleşti. Biz de Abdulsamet&Ebru Kırım çiftini tebrik ediyor, kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.