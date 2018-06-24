3.Lig ekibimiz Gebzespor’un Payasspor’dan transfer ettiği Abdulsamet Kırım, bekarlığa veda etti. Gebzespor’dan sonra ikinci imzasını nikah defterine atan tecrübeli sol bek, gönlünü kaptırdığı Ebru Hanım ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin düğün töreni, Bolu Yıldız Düğün Salonu’nda seçimden bir gece önce gerçekleşti. Biz de Abdulsamet&Ebru Kırım çiftini tebrik ediyor, kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
Bugün 16:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:29 TSİ )
Nice mutlu yıllara!
3.Lig ekibimiz Gebzespor’un Payasspor’dan transfer ettiği Abdulsamet Kırım, bekarlığa veda etti.
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Bugün 16:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz