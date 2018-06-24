Oyan: Biz ligden çekilmedik

Takımın ligden çekildiği şeklindeki söylentilerin asılsız olduğunu belirten takımın sorumlusu Ayhan Oyan “Biz sadece bir maça çıkamayacağımızı belirttik. Ben annemin özel rahatsızlığı nedeniyle takımının başında olamayacağım için maçtan önce dilekçe verdim ve sadece o maça çıkmadık. Pazartesi günkü (bugünkü) maça çıkacağız. Bu haber nedeniyle zor duruma düştük. Kamuoyu bunun gerçeğini bilmeli” dedi.