Takımın ligden çekildiği şeklindeki söylentilerin asılsız olduğunu belirten takımın sorumlusu Ayhan Oyan “Biz sadece bir maça çıkamayacağımızı belirttik. Ben annemin özel rahatsızlığı nedeniyle takımının başında olamayacağım için maçtan önce dilekçe verdim ve sadece o maça çıkmadık. Pazartesi günkü (bugünkü) maça çıkacağız. Bu haber nedeniyle zor duruma düştük. Kamuoyu bunun gerçeğini bilmeli” dedi.
Bugün 16:28 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:30 TSİ )
Oyan: Biz ligden çekilmedik
Kandıra G.B. Belediyespor’un önceki günkü maça çıkmayacağını dilekçeyle bildirmesi sonrasında gözler bu kulübe çevrilmişti.
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Bugün 16:28 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz