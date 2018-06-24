Rakiplerimizden haberler | Diyarbekir’de belirsizlik

Diyarbekirspor’un geleceği ve yeni sezon için yapacağı çalışmalar, onursal başkan Feyzi İlhanlı ve kulüp başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun önümüzdeki günlerde Diyarbakır’da yapacağı toplantılarda belli olacak. 1 Eylül’de başlayacak yeni sezon için diğer takımlar transfer çalışmalarını devam ettirirken, Diyarbekirspor’da yönetim belirsizliği yaşanıyor.