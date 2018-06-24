Diyarbekirspor’un geleceği ve yeni sezon için yapacağı çalışmalar, onursal başkan Feyzi İlhanlı ve kulüp başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun önümüzdeki günlerde Diyarbakır’da yapacağı toplantılarda belli olacak. 1 Eylül’de başlayacak yeni sezon için diğer takımlar transfer çalışmalarını devam ettirirken, Diyarbekirspor’da yönetim belirsizliği yaşanıyor.
Bugün 16:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:31 TSİ )
Rakiplerimizden haberler | Diyarbekir’de belirsizlik
TFF 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor’da yeni sezonla ilgili yol haritası belirleniyor.
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Bugün 16:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz