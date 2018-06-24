Olağanüstü kongrede başkan adaylığını açıklayan Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya ile birlikte basın toplantısı düzenleyen AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediyespor’ un başarısı için ellerinden gelen tüm çabanın ortaya konulacağını söyledi.
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Rakiplerimizden haberler | Nevşehir Belediye emin ellerde
BAL’dan, 2017-2018 futbol sezonunda şampiyon olarak TFF 3. Lig'e çıktıktan sonra kurumsal bir kimlik ile lige Nevşehir Belediyespor olarak devam edecek olan kırmızı beyazlı ekipte, 28 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesinde çalışmalar devam ediyor.
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Bugün 16:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz