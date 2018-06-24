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Rakiplerimizden haberler | Nevşehir Belediye emin ellerde

BAL’dan, 2017-2018 futbol sezonunda şampiyon olarak TFF 3. Lig'e çıktıktan sonra kurumsal bir kimlik ile lige Nevşehir Belediyespor olarak devam edecek olan kırmızı beyazlı ekipte, 28 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesinde çalışmalar devam ediyor.