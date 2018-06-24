Kırmızı-beyazlılar ilk olarak kulübün alt yapısından yetişen ve bonservisi Göztepe’de bulunan Canberk Dilaver ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlılar, Dilaver’in ardından en son Ümraniyespor’da forma giyen Samet Asatekin ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ümraniyespor’dan ayrılan Samet Asatekin, Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan törende kendisini 2 yıllığına Samsunspor’a bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Asatekin, Samsunspor’un başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Samsunspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Samet Asatekin, geçen sezon TFF 1. Lig’inde 26 maçta forma giymiş ve 1 gol kaydetmişti.
Bugün 16:31 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:33 TSİ )
Rakiplerimizden haberler | Samsunspor'da 1 günde 2 transfer birden
Darıca’nın muhtemel rakiplerinden, bu sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek Samsunspor, Samet Asatekin ile sözleşme imzalayarak 1 gün içerisindeki 2. transferini yaptı.
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Bugün 16:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz