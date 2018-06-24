Rakiplerimizden haberler | Mehmet Özdıraz Tuzlaspor’da …

TFF 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor’un deneyimli futbolcusu Mehmet Özdıraz, 2.Lig ekiplerinden Tuzlaspor’a transfer oldu. Önceki gün İstanbul’a giden deneyimli futbolcu, kendisini Tuzlasporlu yapan sözleşmeyi imzalayarak, transferini gerçekleştirdi. Tuzlaspor’u satın alan Diyarbekirspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı, yeşil kırmızılı takımın en başarılı ve en gölcü futbolcusu olan Mehmet Özdıraz’ı Tuzlaspor’a kazandırdı.