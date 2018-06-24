TFF 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor’un deneyimli futbolcusu Mehmet Özdıraz, 2.Lig ekiplerinden Tuzlaspor’a transfer oldu. Önceki gün İstanbul’a giden deneyimli futbolcu, kendisini Tuzlasporlu yapan sözleşmeyi imzalayarak, transferini gerçekleştirdi. Tuzlaspor’u satın alan Diyarbekirspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı, yeşil kırmızılı takımın en başarılı ve en gölcü futbolcusu olan Mehmet Özdıraz’ı Tuzlaspor’a kazandırdı.
Bugün 16:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:34 TSİ )
Rakiplerimizden haberler | Mehmet Özdıraz Tuzlaspor’da …
TFF 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor’un deneyimli futbolcusu Mehmet Özdıraz, 2.Lig ekiplerinden Tuzlaspor’a transfer oldu.
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Bugün 16:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz