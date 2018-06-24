TFF 3. Lig’de mücadele eden Turgutluspor'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağan kongrenin 2. oturumuna 610 üyeden sadece 73'ü katılırken, tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Hakan Sezer yeniden seçildi. Turgutluspor'da 18'nci olağan kongresi 2. oturumda yapıldı. 13 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için çoğunluk aranmaksızın 20 Haziran'a ertelenen kongrede tek liste seçime girdi. Mevcut başkan Hakan Sezer'in tek liste girdiği seçimde Sezer yeniden Turgutluspor Kulüp Başkanı oldu.
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Turgutluspor'da 73 kişi başkan seçti | Rakiplerimizden haberler
TFF 3. Lig’de mücadele eden Turgutluspor'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağan kongrenin 2. oturumuna 610 üyeden sadece 73'ü katılırken, tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Hakan Sezer yeniden seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz