Turgutluspor'da 73 kişi başkan seçti | Rakiplerimizden haberler

TFF 3. Lig’de mücadele eden Turgutluspor'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağan kongrenin 2. oturumuna 610 üyeden sadece 73'ü katılırken, tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Hakan Sezer yeniden seçildi. Turgutluspor'da 18'nci olağan kongresi 2. oturumda yapıldı. 13 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için çoğunluk aranmaksızın 20 Haziran'a ertelenen kongrede tek liste seçime girdi. Mevcut başkan Hakan Sezer'in tek liste girdiği seçimde Sezer yeniden Turgutluspor Kulüp Başkanı oldu.