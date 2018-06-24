Payasspor Yener'i transfer etti | Rakiplerimizden haberler

Payasspor Kulübü Başkanı Osman Oğuzhan Çolak, transfer çalışmalarını titizlik içerisinde sürdürdüklerini belirterek, "Prensipte anlaştığımız futbolcuları tek tek ilçemize davet ederek sözleşme imzalamaya devam ediyoruz" dedi. Payasspor Transfer Komitesi Başkanı Mustafa Akyol da yaptığı açıklamada, geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sancaktepe forması giyen 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Yener Demirci ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi. Yener Demirci, geçen sezon Sancaktepe forması altında 23 karşılaşmada görev yapmıştı.