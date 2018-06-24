24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ilk turunda oylar kullanıldı. Seçmenler okullarda kendilerine ait olan sandıklara akın etti. İzmit Mesleki ve Ticaret Anadolu Meslek Lisesi’ne gelen Hün ailesi de 18 aylık Göksu Dünya’nın geleceği için oylarını kullandı. İlimizde teknik adamlık yapan eski profesyonel futbolcu Abdullah Hün, eşi Damla Hanım ve kayınvalide Filiz Kalanoğlu, Abdullah ve Damla Hanım “Ülkemiz için hayırlısı ne ise o olsun” dediler.
Bugün 16:36 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 19:02 TSİ )
Göksu Dünya’nın geleceği için oylarını verdiler
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ilk turunda oylar kullanıldı.
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Bugün 16:36 TSİ - Gündem
Muhabir Erdem Övüç
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz