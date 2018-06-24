Göksu Dünya’nın geleceği için oylarını verdiler

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ilk turunda oylar kullanıldı. Seçmenler okullarda kendilerine ait olan sandıklara akın etti. İzmit Mesleki ve Ticaret Anadolu Meslek Lisesi’ne gelen Hün ailesi de 18 aylık Göksu Dünya’nın geleceği için oylarını kullandı. İlimizde teknik adamlık yapan eski profesyonel futbolcu Abdullah Hün, eşi Damla Hanım ve kayınvalide Filiz Kalanoğlu, Abdullah ve Damla Hanım “Ülkemiz için hayırlısı ne ise o olsun” dediler.