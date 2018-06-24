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Başiskeleliler sandığa koştu

24 Haziran seçimlerinde Başiskele halkı seçime verdiği önemi gösterdi. Vatandaşlar sandığa yoğun ilgi göstererek oylarını kullandı.

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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimlerinde oy kullanma işlemi sabah 08:00’de başlarken tüm ilçelerde olduğu gibi Başiskele halkıda seçime yoğun ilgi göstererek sandığa koştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanan vatandaşlar genciyle yaşlısıyla sandığa gitti. 197 sandık 66 bin 499 seçmenin bulunduğu Başiskele’de çeşitli mahallerde vatandaşlar oylarını kullandı. Başiskele’de Vezirçiftliği ve Karadenizliler Mahallesi’nde vatandaşlar sandığa yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN AYAZ DA OYUNU KULLANDI

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Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, eşi Meliha Ayaz, oğlu Zeynel Ayaz, annesi Nimet Ayaz, babası Zeynel Ayaz ile birlikte geldiği Yeniköy Hayat İlköğretim Okulu’nda 1168 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oyunu kullanmak üzere Yeniköy Merkez Mahallesi Hayat İlköğretim Okulu’na gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, oy vermeden önce okulda bulunan seçmen komşuları ve sandık görevlileriyle selamlaştı. Daha sonra oy kullanma işlemini ailesiyle birlikte gerçekleştiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Memleketimiz için milletimiz için hayırlı olsun” temennisinde bulunarak oyunu kullandı.

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Muhabir Ahmet Hazer

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