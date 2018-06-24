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Kocaeli'de sandıklar açıldı! Oylar sayılıyor...

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

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Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi 08.00 itibarıyla başladı. Seçmenler saat 17.00'ye kadar oy kullandı. Saat 17.00 itibariyle Türkiye'deki tüm sandıklara oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar açıldı. Şu dakikalarda sayım işlemi devam ediyor. İzmit merkezde bulunan Ulugazi İlkokulu, Gazi Lisesi, 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve İzmit Lisesi'nden çıkan seçim sonuçlarını sitemizden takip edebilirsiniz.

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