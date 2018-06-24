İşte Vali Aksoy'un sandığında çıkan sonuç...

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. İzmit merkezde bulunan 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un oy 1096 numaralı sandıktan çıkan sonuçlar şu şekilde:

1096 numaralı sandık (295 toplam seçmen yasısı-259 kullanılan oy sayısı):

Muharrem İnce: 145

Meral Akşener: 18

Recep Tayyip Erdoğan: 85

Selahattin Demirtaş: 8

Temel Karamollaoğlu: 2

Doğu Perinçek: 1