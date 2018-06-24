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Milletvekilliği seçimden gelen ilk sonuçlar

İzmit merkezde bulunan okullardaki sandıklardan gelen ilk sonuçlar haberimizde...

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Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. İzmit şehir merkezinde açılan sandıklarda Milletvekilliği oyları sayılıyor. Şu ana kadar sayılan oylardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

GAZİ LİSESİ:

1071 nolu sandık:

A İTTİFAKI: 127+17

B İTTİFAKI: 87+50+3

1073 nolu sandık:

A İTTİFAKI: 130+28

B İTTİFAKI: 68+9+34

ULUGAZİ LİSESİ:

1152 nolu sandık:

A İTTİFAKI: 107+14

B İTTİFAKI: 111+49+6

Bugün 17:07 TSİ - Siyaset

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