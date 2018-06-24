İYİ Parti İlçe Başkanı öldürüldü!

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, saat 15.00 sıralarında Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi Kopal İlköğretim Okulu'nda oy kullanma alanında meydana gelen silahlı kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve silahla kasten yaralama eylemleri ile ilgili olarak kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçmek amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Açıklamada, soruşturmaya konu olayın, 5 yıl önce Karayazı ilçesinde "Y" ailesinden bir kadın ile "D" ailesinden bir erkeğin öldürülmesiyle başlayan kan davası yüzünden meydana geldiği ifade edildi. Y. ailesinin oy kullanmak için Kopal İlköğretim Okulu'na geldiği ve oylarını kullanmalarının ardından D. ailesinden kimliği belirlenemeyen iki kişinin Y. ailesi mensuplarına hakaret ettiği aktarıldı.

"24 Haziran seçimleriyle bir illiyet bağı bulunmuyor"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraflar arasındaki geçmişin getirdiği husumetin etkisiyle sözlü münakaşa büyüyerek Y.D. isimli kişi, elindeki tabancayla ateş ederek A.Y'yi vurmuş, M.Y. ile henüz kimliği tespit edilemeyen birkaç kişinin silahla karşılık vermesi sonrasında taraflar arasında çatışma çıkmış ve Y. ailesinden dört kişi ile D. ailesinden M.S.D. yaralanmıştır. Bu kişilerden M.S.D. Karayazı İlçe Devlet Hastanesinde, A.Y. ise Karaçoban İlçe Devlet Hastanesinde vefat etmiştir. Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturmaya konunun önemi ve aciliyetinden dolayı derhal soruşturma başlatılmış, olay yerinde gerekli inceleme ve tespit işlemleri için kolluk kuvvetlerine gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmanın bizzat yerinde yürütülmesi için cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturmaya konu menfur olayın 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle bir illiyet bağının bulunmadığı, olayın geçmişe dayalı kan davasının getirdiği etkiyle meydana gelmiş bir adli vaka olduğu anlaşılmıştır."