Başbakan Yardımcısı Fikri Işık oyunu sabah saatlerinde Damlar İlkokulu’nda kullanmıştı. Işık’ın oy kullandığı 1043 nolu sandıkta 332 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Sandıktan çıkan sonuçlarda Recep Tayyip Erdoğan 168, Muharrem İnce 79, Meral Akşener 35, Selahattin Demirtaş 16 ve Temel Karamollaoğlu 5 oy aldı. 2 oy geçersiz 2 oy da boş sayıldı.
Bugün 18:41 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 19:41 TSİ )
İşte Fikri Işık'ın sandığından çıkan sonuç!
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, oyunu Başiskele Damlar İlkokulu’nda sabah saatlerinde kullanmıştı.
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Bugün 18:41 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz