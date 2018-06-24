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41 plakalı araç Düzce'de kaza yaptı!

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkiinde kontrolden çıkarak ters şeride uçan otomobil, iki araca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM otoyolu Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Gazi Öcalan idaresindeki 41 TC 372 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin üzerinden karşı şeride geçen otomobil, Ankara istikametine giden Cafer Taşçı yönetimindeki 34 EZ 9275 plakalı otomobil ile Ersin Kızılca idaresindeki 38 JN 715 plakalı otomobile çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi. Kazada Öcalan’ın bulunduğu araçtaki Ayten Öcalan olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı otomobildeki Gazi Öcalan, Güler ve Ebru Taşçı, Lamia Aksoy, Esra Aksoy ile kazaya karışan diğer araçlarda bulunan Ersin Kızılca ve Suna Kızılca yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Düzce’deki hastanelere kaldırıldı. 
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Cafer Taşçı, “Orta şeritten giderken karşıdan tepemize araba geldi” dedi. Kaza nedeniyle tek şeride düşen otoyolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların yol üzerinden kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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