Kocaeli'de Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

Kocaeli'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde açılan sandıklardan çıkan sonuçlar şu şekilde:
Açılan sandık: %70.68
Muharrem İnce: %27.16
Meral Akşener: %7.10
Recep Tayyip Erdoğan: %59.89
Selahattin Demirtaş: 4.22
Temel Karamollaoğlu: 1.46
Doğu Perinçek: 0.17
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz