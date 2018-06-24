Kocaeli'de hangi parti önde?

Kocaeli'de Milletvekilliği seçiminde açılan sandıklardan çıkan sonuçlar şu şekilde:
Açılan sandık: %53.29
Cumhur İttifakı: %60.20 - 9 Milletvekili çıkarabilliyor (AKP 8 / MHP 1)
HDP: %6.46 - 0 Milletvekili çıkarabiliyor
Millet İttifakı: %31.95 - 4 Milletvekili çıkarabiliyor (CHP 3 / İYİ Parti 1)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz