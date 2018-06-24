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CHP Kocaeli'den ilk seçim yorumu!

Seçim sonuçlarını il binasındaki odasında takip eden CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, "Cübbelerimiz hazır. Çağrıldığımız an ilçe seçim kurullarına koşacağız" dedi.

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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerinde oy kullanma işlemleri sona erdi. Sandıklar açılıp oylar sayılmaya başladı. Sonuçlar yeni yeni gelmeye başlarken CHP Kocaeli ise sakin bir şekilde sonuçları takip etmeye başladı. İl Başkanı Cengiz Sarıbay, "Kocaelide üzücü olay olmaması çok sevindirici. Ülke genelinde tabi bazı görüntüler üzücü. Bu gece biraz uzun. Biz burada saat 22.00'den sonra sonuçları almaya başlarız gibi geliyor bana. Maalesef bazı arkadaşlar, kendi internet sitelerinde AKPnin önde olduğu sandıkları yayınladılar. Cübbelerimiz hazır. Çağrıldığımız zaman seçim kurullarına koşacağız" dedi.

Bugün 19:36 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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