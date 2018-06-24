Cumhur İttifakı içerisinde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi’nde Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ilk sonuçları şu şekilde yorumladı: MHP olarak Cumhur İttifakı’na gerekli olan desteği verdiğimizi görüyoruz. Yüzde 59 bandında dolaşıyoruz. Milletvekilliği seçim sonuçları yavaş yavaş gelmeye başladı. Bizim bölgelerimizin oyları da geldiğinde MHP’nin özellikle Kocaeli’deistediği tabloya ulaşacağına inanıyoruz. Saffet Sancaklı ile ilgili her hangi bir sorun yok. 2. sıra adayımız Hilal Elmas hanımın da meclise gireceğine olan inancım tamdır” dedi.
Bugün 19:46 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 20:17 TSİ )
Aydın Ünlü'den ilk seçim yorumu!
Cumhur İttifakı içerisinde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi’nde Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ilk sonuçları yorumladı.
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Bugün 19:46 TSİ - Siyaset
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz