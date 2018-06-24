Aydın Ünlü'den ilk seçim yorumu!

Cumhur İttifakı içerisinde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi’nde Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ilk sonuçları şu şekilde yorumladı: MHP olarak Cumhur İttifakı’na gerekli olan desteği verdiğimizi görüyoruz. Yüzde 59 bandında dolaşıyoruz. Milletvekilliği seçim sonuçları yavaş yavaş gelmeye başladı. Bizim bölgelerimizin oyları da geldiğinde MHP’nin özellikle Kocaeli’deistediği tabloya ulaşacağına inanıyoruz. Saffet Sancaklı ile ilgili her hangi bir sorun yok. 2. sıra adayımız Hilal Elmas hanımın da meclise gireceğine olan inancım tamdır” dedi.