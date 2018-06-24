MHP’de sessiz bekleyiş sürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi’nde sessiz bekleyiş sürüyor. İlk gelen sonuçlar MHP teşkilatının kafasını karıştırıyor. Kocaeli İl Başkanlığı’nda 1. Sıra Milletvekili Adayı Saffet Sancaklı ile ikinci sıra Milletvekili Adayı Hilal Elmas sonuçları pür dikkat takip etti. Sancaklı elindeki tablet bilgisayar ile özellikle Kocaeli ilçelerindeki son durum hakkında bilgi aldı. Elmas ise televizyondan sonuçları izledi. Ardından ikili İl Seçim Kurulu’na geçti ve seçimleri buradan takip etmeye devam etti.