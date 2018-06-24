Milliyetçi Hareket Partisi’nde sessiz bekleyiş sürüyor. İlk gelen sonuçlar MHP teşkilatının kafasını karıştırıyor. Kocaeli İl Başkanlığı’nda 1. Sıra Milletvekili Adayı Saffet Sancaklı ile ikinci sıra Milletvekili Adayı Hilal Elmas sonuçları pür dikkat takip etti. Sancaklı elindeki tablet bilgisayar ile özellikle Kocaeli ilçelerindeki son durum hakkında bilgi aldı. Elmas ise televizyondan sonuçları izledi. Ardından ikili İl Seçim Kurulu’na geçti ve seçimleri buradan takip etmeye devam etti.
Bugün 19:48 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 19:51 TSİ )
MHP’de sessiz bekleyiş sürüyor
Milliyetçi Hareket Partisi’nde sessiz bekleyiş sürüyor.
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Bugün 19:48 TSİ - Siyaset
Muhabir Erdem Övüç
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz