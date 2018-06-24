Lütfü Türkkan'dan basına tepkili!

24 Haziran seçimlerinde ilk sonuçların açıklanmasının ardından İYİ Parti Kocaeli İl binasında seçim sonuçlarını takip eden basın mensuplarının İl Başkanı Serdar Kaman ve milletvekili adaylarının televizyondan seçim sonuçları takip ederken çektikleri fotoğrafın ardından başta İYİ Parti milletvekili adayı Lütfü Türkkan olmak üzere partililer basın mensuplarına tepki gösterdi. Lütfü Türkkan basın mensuplarına "Niye çekiyorsunuz burası bizim mahremimiz" diyerek tepki gösterdi.