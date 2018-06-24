24 Haziran seçimlerinde ilk sonuçların açıklanmasının ardından İYİ Parti Kocaeli İl binasında seçim sonuçlarını takip eden basın mensuplarının İl Başkanı Serdar Kaman ve milletvekili adaylarının televizyondan seçim sonuçları takip ederken çektikleri fotoğrafın ardından başta İYİ Parti milletvekili adayı Lütfü Türkkan olmak üzere partililer basın mensuplarına tepki gösterdi. Lütfü Türkkan basın mensuplarına "Niye çekiyorsunuz burası bizim mahremimiz" diyerek tepki gösterdi.
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Lütfü Türkkan'dan basına tepkili!
İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı'nda seçim sonuçlarını takip etmek üzere parti binasında bulunan basın mensuplarına İYİ Parti 1. Sıra Milletvekili Adayı Lütfü Türkkan ve partiler "fotoğraf çektikleri için" tepki gösterdi.
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Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz