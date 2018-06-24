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Saadet Partili Çelik: 1 vekil çıkaracağız

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik, "İnşallah Kocaeli’de bir vekil çıkaracağız" dedi

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Sandık sonuçlarının yavaş yavaş açıklanmaya başlamasıyla parti binasında seçim sonuçlarını canlı yayından izleyen Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik, "Sandıklar nezdinde değil de gönüller nezdinde kazanan Saadet Partisi’dir. İnşallah Kocaeli’den bir milletvekili çıkaracağız" dedi.

"BİR VEKİL ÇIKARACAĞIMIZA İNANCIM VAR"

İlk sonuçların ardından açıklamada bulunan Çelik, “Haber akışı ile insanları yönlendirmeye çalışıyorlar. İnşallah 2. Tur oluşur. Saadet Partisi olarak tahminimizin çok altında bir oy oranı gördük. Kocaeli’den bir vekil çıkaracağımıza inancım var. Müşahitlerimiz henüz sandıklardan dönüş yapmadı. Genel yapıya baktığımızda halkımız Saadet Partisi’ne gözlem görevi verdi. Biz yine takip edeceğiz. Hem ülke genelinde hem de cumhurbaşkanlığıyla alakalı takipçi olacağız” ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARDAN GERİ DURMAYACAĞIZ"

Daha fazla çalışmamız gerektiğini gördük diyerek sözlerine devam eden Çelik, "Türkiye genelinde zor şartlar altında seçim çalışması gerçekleştirdik. Liderlerimiz yeni bir üslubu kullanmak istemedi. Sıcak bir dil kullandık. Yansımalarını kısmen seçim atmosferinde gördük ama sandığa yansımadığını hissediyoruz. Çalışmalarımızdan geri durmayacağız biraz daha fazla çalışmamız lazım. Gerçekle sanal birbirinden çok farklı şekilde lanse ediliyor. Ülkemizde eğitimden ticarete sağlıktan dış politikaya kadar sıkıntı olduğunu görüyoruz. İktidar ülkeyi yönetecek oy oranını alsa bile her zaman görevimizi yerine getirmek için takipçisi olacağız.Hepimiz aynı geminin içindeyiz" şeklinde konuştu.

Bugün 20:13 TSİ - Siyaset

Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu

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