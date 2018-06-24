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İYİ Parti Kocaeli'den ilk açıklama!

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sonuçlarının açıklanmaya devam etmesiyle birlikte yaptığı açıklamada “%10 oy oranı başarı olarak kabul edilmelidir” dedi.

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İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte il binasında açıklamalarda bulundu Kaman, “Saat 20:00 itibariyle Türkiye genelinde %10 oy oranı aldığımızı gözlemlemekteyiz.   8 ay önce kurulmuş bir parti olarak 6 vekil çıkarma hedefimiz vardı” dedi.

1 VEYA 2 MİLLETVEKİLİ ÇIKARABİLECEĞİZ

Konuşmalarına devam eden Kaman, “Ancak şuan görülüyor ki 1 veya 2 milletvekili çıkarabileceğiz. Siyaset bir iddia işidir. Demokrat Parti 1946’da kuruldu 1950’de iktidar oldu. Yeni kurulmuş bir partinin 8 ay içerisinde iktidar olması hemen ortaya konulacak bir iş değildir. Siyaset uzun soluklu bir iştir. İlerleyen süreç içerisinde iktidar yoluna adım adım ilerleyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

%10 OY BAŞARI OLARAK KABUL EDİLMELİDİR

Kaman son olarak, “Genel anlamda baktığımızda 8 ay içerisinde hızlı bir şekilde teşkilatlanmasını tamamlayan bir partinin %10 civarında oy olmak bir başarı olarak kabul edilmelidir. Türkiye genelinde ise 45 civarı milletvekili çıkaracağımız gözlemlenmektedir. Bu sayının daha da artacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

Bugün 20:18 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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