Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 20:26 TSİ )

Dünya Kupası’nda bugün

Dünya Kupası’nda bugünün programı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

17.00   S.Arabistan - Mısır

17.00   Uruguay - Rusya

21.00   İran - Portekiz

21.00   İspanya – Fas

Bugün 05:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Vefalı Çulcu! mask
Vefalı Çulcu!
Geçmiş olsun Ömer Faruk! mask
Geçmiş olsun Ömer Faruk!
Oyan: Biz ligden çekilmedik mask
Oyan: Biz ligden çekilmedik
Rakiplerimizden haberler | Samsunspor'da 1 günde 2 transfer birden mask
Rakiplerimizden haberler | Samsunspor'da 1 günde 2 transfer birden
Ali Beykoz’a iki kutlama birden! mask
Ali Beykoz’a iki kutlama birden!
Doç. Levent Atalı seminer kaçırmıyor mask
Doç. Levent Atalı seminer kaçırmıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi! mask
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi!
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı! mask
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı!
Son seçim anketi açıklandı! mask
Son seçim anketi açıklandı!
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde mask
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı mask
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı
Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler! mask
Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler!

GALERİ

Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı! mask
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı!
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu mask
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu
Kim nerede oyunu kullandı? mask
Kim nerede oyunu kullandı?
Derince, oy veriyor! mask
Derince, oy veriyor!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL