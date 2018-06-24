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CHP Kocaeli'de yüzler gülüyor

CHP Kocaeli İl Örgütünde partililerin yüzleri gülüyor. Seçim görevlileri CHP Genel Merkezi’nden gelen ıslak imzalı verileri takip ederken Kocaeli’den gelen verileri de CHP seçim sitemine giriyorlar.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü seçim akşamını büyük bir çalışma ile geçiriyor. Heyecanlı bekleyişleri süren partililer, Kocaeli’de bulunan sandıklardan aldıkları ıslak imzalı oyları sisteme girerken, CHP Genel Merkezi verilerini de heyecanla takip ediyorlar. Anadolu Ajansı verilerine güvenilmemesi gerektiğini belirten partililer CHP’lileri ümitsizliğe düşmemeleri konusunda uyardılar. CHP İl Sekreteri Anıl Acurman’da seçim sonuçlarını partilileri ile takip ederken kazanacaklarını belirterek AA’nın manipülasyonuna inanmamaya çağırdı.

HÜRRİYET, YSK SONUÇLARINI TAKİP EDİYOR

İl binasında CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, 27’nci dönem milletvekili adayları Muhip Kanko, Anıl Acurman, Orkun Utkubaş, Ebru Küçükaydın ve çok sayıda partili seçim sonuçlarını heyecanla takip ediyor. Mevcut milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Recep Topaloğlu’nda YSK’daki seçim sonuçlarını takip ederken Haydar Akar Gebze’de Tahsin Tarhan ise Gümüşhane’de seçimleri takip ediyor.

Dün 20:32 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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