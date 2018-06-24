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Dün 20:43 TSİ- Siyaset ( G : Dün 21:59 TSİ )

MHP’de oylar düşüyor, suratlar gittikçe asılıyor

Milliyetçi Hareket Partisi’nin her geçen dakika oylarında düşüş yaşanıyor.

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Milliyetçi Hareket Partisi’nin her geçen dakika oylarında düşüş yaşanıyor. İl başkanlığında yüzler oldukça asıldı. Sandıklar açıldığında MHP hem Türkiye hem de Kocaeli’de yüzde 13.5 bandında seyretti. Dakikalar ilerledikçe oylar 11.6 bandına kadar geriledi. İl Başkanlığı’nda yavaş yavaş baraj endişesi de yaşanmaya başladı. Cumhur İttifakı’nda Ak Parti ile birlikte hareket eden Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli’den Saffet Sancaklı’yı Meclis’e gönderebiliyor. Amaç ikinci sıradaki Hilal Elmas’ı da TBMM’ye göndermek.

Dün 20:43 TSİ - Siyaset

Muhabir Erdem Övüç

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